Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ildeki konutların inşasına devam ediyor. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 60 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

'DENİZ MANZARASI HAYALİMİZDİ'

Evine kavuşan Canan Gökler, "O an heyecandan ölecektim. Çok bekledim, adım dördüncü kurada çıktı. Deniz manzarası çıkması hayalimizdi. Lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturuyorum" dedi. Emeklilik kategorisinden başvuran Ömer Yücel, "Evimiz, gayet geniş, ferah, kullanışlı. En güzel tarafı ise deniz manzaramız var" derken hak sahiplerinden Ali Akıllı da "Böyle bir devletin çatısı altında yaşıyor olmaktan herkesin gurur duyması lazım" ifadelerini kullandı. Ev sahibi Metin Sincan ise "Denizi yukarıdan görüyor, serin, ferah, çok güzel yerde" diyerek yaşadığı sevinci dile getirdi.