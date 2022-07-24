İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı Silivri Kapı Mahallesi üzerinde "Marangozhane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda S.G.(28) isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda; 14.1 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde ve bir "Powerbank" içerisine gizlenmiş halde bir hassas terazi ele geçirildi.
Marangozhanede yakalandı! Hassas teraziyi Powerbank içerisine saklamış | Video
Paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas teraziye ve uyuşturucu maddelere el konuldu. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.