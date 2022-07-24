Haberler Yaşam Haberleri Marangozhanede yakalandı… Hassas teraziyi Powerbank içerisine saklamış…
Giriş Tarihi: 24.7.2022 13:22 Son Güncelleme: 24.7.2022 13:46

Marangozhanede yakalandı… Hassas teraziyi Powerbank içerisine saklamış…

İstanbul’da bir marangozhanede uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 14.1 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve bir “Powerbank” içerisine gizlenmiş halde hassas terazi ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Marangozhanede yakalandı… Hassas teraziyi Powerbank içerisine saklamış…

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı Silivri Kapı Mahallesi üzerinde "Marangozhane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese gerçekleştirilen operasyonda S.G.(28) isimli uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda; 14.1 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde ve bir "Powerbank" içerisine gizlenmiş halde bir hassas terazi ele geçirildi.

Marangozhanede yakalandı! Hassas teraziyi Powerbank içerisine saklamış | Video

Paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas teraziye ve uyuşturucu maddelere el konuldu. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Marangozhanede yakalandı… Hassas teraziyi Powerbank içerisine saklamış…
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