Mardin’de ’esnaf kavgası’ dehşet saçmıştı: 1 kişinin öldüğü kavgada 13 şüpheli tutuklandı!

Dehşete düşüren olay, 27 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kuyumcu esnafı arasında, iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Ulaş Delener, Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.