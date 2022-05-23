Mardin’de feci kaza! Araç alevlere teslim oldu, 2 kişi feci şekilde can verdi

İKİ KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan Hanifi Öncel yaralı olarak çıkarıldı. Emine ve Osman Öncel çifti ise yanarak hayatını kaybetti.