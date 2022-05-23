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Giriş Tarihi: 23.5.2022 13:19

Mardin'de feci kaza! Araç alevlere teslim oldu, 2 kişi feci şekilde can verdi

DHA
Mardin’de feci kaza! Araç alevlere teslim oldu, 2 kişi feci şekilde can verdi

Mardin'in Savur ilçesine gelen aile, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada alevlere teslim olan araçta iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

Savur ilçesine taziye için gelen aile, köy girişinde şoförün direksiyon hakimiyetini sonucu kaza yaptı. Şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak duran araç alevlere teslim oldu. Osman ve Emine Öncel çifti ile aracı kullanan çocukları Hanifi Öncel, aracın içinde sıkıştı.

İKİ KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan Hanifi Öncel yaralı olarak çıkarıldı. Emine ve Osman Öncel çifti ise yanarak hayatını kaybetti.

Öncel çiftinin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ağır yanıkları olan Hanifi Öncel ise Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Mardin'de feci kaza! Araç alevlere teslim oldu, 2 kişi feci şekilde can verdi
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