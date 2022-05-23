Mardin’de feci kaza! Araç alevlere teslim oldu, 2 kişi feci şekilde can verdi

Savur ilçesine taziye için gelen aile, köy girişinde şoförün direksiyon hakimiyetini sonucu kaza yaptı. Şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak duran araç alevlere teslim oldu. Osman ve Emine Öncel çifti ile aracı kullanan çocukları Hanifi Öncel, aracın içinde sıkıştı.
İKİ KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan Hanifi Öncel yaralı olarak çıkarıldı. Emine ve Osman Öncel çifti ise yanarak hayatını kaybetti.