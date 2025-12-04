Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 4.12.2025 09:50 Son Güncelleme: 4.12.2025 09:52

Mardin'de feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesinde Mardin-Diyarbakır yolunun kırsal Aksu ile Işıkyaka mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. S. P. (35) idaresindeki otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu.

30 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki Nufel Karaalp (30) isimli kadın hayatını kaybetti, sürücü ile B.P. (16) isimli kız çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Nufel Karaalp'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

