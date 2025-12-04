Mardin’de feci kaza: Otomobil TIR’a ok gibi saplandı! 1 ölü, 2 yaralı

30 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki Nufel Karaalp (30) isimli kadın hayatını kaybetti, sürücü ile B.P. (16) isimli kız çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Nufel Karaalp'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.