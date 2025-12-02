Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de feci olay: Yüksekten düşen işçi öldü!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 12:53

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hidroelektrik santralinde çalışan işçi Nimet Cengiz (38), 25 metreden düştü. Olay yerine gelen ekipler Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA Yaşam
Feci olay, sabah saatlerinde Dargeçit ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda meydana geldi. Hidroelektrik santralinde işçi olarak çalışan Nimet Cengiz, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

