Mardin’de güvenlik korucusu ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mayıs'ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan'ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bir çiftlikte yaptığı aramada, Aslan'ın cansız bedeni bulundu.