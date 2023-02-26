Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de korkunç kaza: 2 ölü 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 26.2.2023 15:28 Son Güncelleme: 26.2.2023 15:29

Mardin'de korkunç kaza: 2 ölü 3 yaralı!

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyere saplanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

DHA
Mardin’de korkunç kaza: 2 ölü 3 yaralı!

İstanbul'dan Mardin'e gelen Akdoğan ailesinin içinde bulunduğu 41 UL 791 plakalı kamyonet, saat 07.30 sıralarında sürücüsü Veysi Akdoğan'ın (37) kontrolünden çıkarak bariyere saplandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), Muhammet Akdoğan (14) ve Miraç Akdoğan (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sürücü Veysi Akdoğan ile Muhammet Akdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Mardin'de korkunç kaza: 2 ölü 3 yaralı!
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