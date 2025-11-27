Mardin’de park halindeki araca silahlı saldırı!

Olay anında araçta kimsenin bulunmaması sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.