Mardin’de resmen cephanelik ele geçirildi: Yasa dışı imalathaneye baskın! 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışma ve fiziki takiplerin ardından yasa dışı silah imalathanesini tespit etti. N.A.'nın adresinde tabancaların namlularını değiştirip özel işlem uygulayarak silah ticareti yaptığı belirlendi.