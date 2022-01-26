Mardin’de satırla bir kadını gasbetmişti: Polisin dikkati sayesinde yakalandı!

Kazım Karabekir Mahallesi'nde devriye gezen polis, yoldan geçen bir kişinin, daha önce satır kullanarak bir kadını gasbeden bir şüphelinin eşkaline uyduğunu belirledi. Şüpheliyi durduran polis, kimliğini alıp GBT kaydına baktı. Yapılan taramada, bu kişinin gasp suçundan aranan Ahmet Ö. olduğu belirlendi.