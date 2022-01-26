Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de satırla bir kadını gasbetmişti: Polisin dikkati sayesinde yakalandı!
Giriş Tarihi: 26.1.2022 00:36

Mardin'de satırla bir kadını gasbetmişti: Polisin dikkati sayesinde yakalandı!

AA
Mardin’de satırla bir kadını gasbetmişti: Polisin dikkati sayesinde yakalandı!

Iğdır’da polis ekiplerinin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) takılan gasp şüphelisi tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde devriye gezen polis, yoldan geçen bir kişinin, daha önce satır kullanarak bir kadını gasbeden bir şüphelinin eşkaline uyduğunu belirledi. Şüpheliyi durduran polis, kimliğini alıp GBT kaydına baktı. Yapılan taramada, bu kişinin gasp suçundan aranan Ahmet Ö. olduğu belirlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kadını gasptan elde ettiği takı ve çeşitli malzemeler ile satır ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Mardin'de satırla bir kadını gasbetmişti: Polisin dikkati sayesinde yakalandı!
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