Haberler Yaşam Haberleri Marmara’da 4.9’luk deprem paniği
Giriş Tarihi: 5.3.2024

Marmara’da 4.9’luk deprem paniği

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Marmara’da 4.9’luk deprem paniği
Çanakkale'nin yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı'nın açıklamasına göre, dün saat 21.38'de kaydedilen sarsıntı, 10.44 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'in yanı sıra İzmir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez üssü Yenice'de de evlerinden çıkan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.



BURSA'DA PANİK CAN ALDI
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "İlimizde olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" derken, acı haber Bursa'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir" dedi. Hayatını kaybeden vatandaşın, İsmail Toygar (27) olduğu açıklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara’da 4.9’luk deprem paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA