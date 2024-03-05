Marmara’da 4.9’luk deprem paniği

Çanakkale'nin yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı'nın açıklamasına göre, dün saat 21.38'de kaydedilen sarsıntı, 10.44 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'in yanı sıra İzmir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez üssü Yenice'de de evlerinden çıkan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "İlimizde olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" derken, acı haber Bursa'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir" dedi. Hayatını kaybeden vatandaşın, İsmail Toygar (27) olduğu açıklandı.