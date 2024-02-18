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Giriş Tarihi: 18.2.2024 13:39

Marmara'da batan gemide hayatını kaybetmişti! Zeynep Kılınç, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Denizi’nde su alarak batan ‘BATUHAN A’ gemisinin enkazından çıkarılan mürettebattan Zeynep Kılınç’ın (33) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

DHA
Marmara’da batan gemide hayatını kaybetmişti! Zeynep Kılınç, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı
Marmara Denizi açıklarında 15 Şubat'ta seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'BATUHAN A' isimli gemideki 6 mürettebatını kurtarma çalışması başlatıldı. Batan gemiye yapılan dalışta dün, mürettebattan birinin 56 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılınç'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Yakınları tarafından havalimanından alınan Kılınç'ın cenazesi, tören için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Evlenip boşandığı ve çocuğu olmadığı öğrenilen Kılınç'ın, 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Kılınç'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Marmara'da batan gemide hayatını kaybetmişti! Zeynep Kılınç, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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