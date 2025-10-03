Marmara’da büyük deprem riski yok

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Okullarda eğitim gören öğrenciler okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti. Uzmanlar büyük paniğe neden olan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.



Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Depremin yaşandığı fay, Marmaraereğlisi açıklarında Kuzey Anadolu fayının üzerine denk geliyor. Normal aktivite içinde sayılabilecek deprem. Daha büyük deprem beklemiyorum.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: 6.2'lik bir potansiyel var. O potansiyel 5.2'lik bir oluşum oldu. Buna benzer depremler olabilir.



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul için önemli bir deprem değil, kaygılanmaya gerek yok.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Genel sismik aktivite var ama İstanbul özelinde artış yok.

Prof. Dr. Süleyman Pampal: Paniğe gerek yok, İstanbul büyük depremini tetiklemez.