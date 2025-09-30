Marmaray’da çocuklarının yanında saldırıya uğramıştı! İlk celsede karar verildi

"KAVGA ÇIKACAK DİYE DÜŞÜNÜP VURDUM"

İstanbul Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Ekrem Dur, "Olay tarihinde ben Marmaray'a Yenikapı'dan eve gitmek için bindim. Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti. Sonra ben inmek için kapıya yaklaştığımda Zehra isimli kızın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Deniz Bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın' dedim. Sonra içeride tehdit etmeye başladı. İçeride herkesten bir ses çıkmaya başlayınca tansiyon yükseldi. Ben de kavga edeceğiz düşüncesiyle istemsiz bir şekilde vurdum. 50 yaşındayım. Böyle bir olayla karşılaşmadım. 28 senedir de aynı yerde çalışıyorum. Deniz Beyden de özür dilerim. Böyle bir olay yaşandığı için de pişmanım, affınıza sığınırım" dedi.