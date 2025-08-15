Marmara’yı zehirleyenlere ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında ileri biyolojik arıtma kurmayı vaat edip sözlerini yerine getirmeyen tesisleri mercek altına aldı.2021'de ortaya çıkan müsilaj krizi sonrası harekete geçen bakanlık, 6 Haziran 2021'de 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklamıştı. Eylem planının en önemli maddesini ise Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de işaret ettiği atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak oluşturuyordu. Bu kapsamda eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürme zorunluluğu yer aldı. Belediyeler de bu konuda taahhüt vererek, 2025 yılına kadar çalışmaları tamamlama sözü verdi. Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için verilen süre 15 Haziran 2025'te sona erdi. Bakanlık, 23 Haziran'da Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eşzamanlı denetimlere başladı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin lira idari ceza uygulandı. Marmara Havzası'nda bu yıl ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirildi. Toplam 822 milyon 547 bin lira ceza uygulandı. 55 tesise ise kapatma cezası verildi.