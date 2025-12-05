Marmaris etkili yağışa teslim… Tekne karaya oturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Muğla ve ilçeleri sağanak yağışın etkisi altına girdi. Özellikle Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, fırtınanın da etkisiyle günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Körfezde dağlardan gelen çamurlu suyun denizi kahverengiye bürüdüğü görüldü. Fırtınanın etkisiyle bazı tekneler karaya oturdu, bölgede maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Belediye ve ilgili kurum ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için seferber olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.