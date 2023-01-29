Marmaris’te alkollü sürücü faciası ! 2 genç kız hayatını kaybetti

Marmaris Sarıana Mahallesi 22 sokak Azmak Deresi yolunda geriye saatlerinde M.B.(29), S.C.(30) kız arkadaşları Ceren Ceylan (23) ve Öygü Kasımoğlu(27) Yat Limanı'nda bir restoranda doğum günü partisine katıldı. Kutlama sonrası mekândan ayrılarak Sarıana Mahallesi'nde park ettikleri lüks otomobile doğru yürüyerek gitti. M.B., otomobiliyle arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı. Aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden M.B. önce kaldırıma çıktı, ardından ahşap bariyerleri kırarak Azmak Deresi'ne uçtu.

Yat Limanı girişinde bulunan motosikletli yunus polis timleri kaza yerine geldi. Polis ve vatandaşlar, 112 ihbar acil ihbar hattını aradı. Otomobilden kendi imkânlarıyla çıkan sürücü M.B. ve arkadaşı S.C. içeride kız arkadaşlarının olduğunu söyledi.

Polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekibi talep etti. Yunus polisleri Deniz Ticaret Odası önünde bulunan urganları aldı. Kurtarmak için dereye atlayan bir kişi otomobile bağladı. Çevrede bulunan vatandaş ve polisten oluşan yaklaşık 50 kişi otomobili çıkarmak için seferber oldu. Arka koltukta baygın vaziyette bulunan 2 kadın çıkarılarak gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ceren Ceylan ve Övgü Kasımoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü M.B.'nin yapılan doktor kontrolünde 3,79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Nöbetçi Savcı talimatıyla sürücü M.B. ve ön koltukta oturan S.C. gözaltına alındı. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor