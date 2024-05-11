Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris'te icra edilmeye başladı. Denizkurdu-II icraatları kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.



Marmaris'te Denizkurdu-2/2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor | Video

6 Mayıs'ta Gölcük Donanma Komutanlığında basın toplantısı yapılan Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan birlikler de katılım sağlıyor. Bu kapsamda, 7-16 Mayıs tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekât eğitimleri, 9-10 Mayıs ile 17-18 Mayıs tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri tarafından liman ziyaretleri, 11 Mayıs'ta ise Aksaz'da seçkin gözlemci günü ve basın günü faaliyetleri icra ediliyor.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için Muğla'ya geldi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bakan Güler'i havalimanında karşıladı.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe katılıyor. Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın seçkin gözlemci gününde TCG Salihreis gemisine gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, personelini selamladı. Liman çıkışında TCG İstanbul, TCG Salihreis fırkateyninde bulunan Bakan Güler'i top atışıyla selamladı.

Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak edecek. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren "Marlin İDA" ile 6 kamikaze "Albatros İDA" da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlayacak.