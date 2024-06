Marmaris’te güvenli safari macerası: Turistin yolcu sigortası var

Gözde turizm merkezi Marmaris, yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Tatilciler, günübirlik jeep safari turlarıyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de Marmaris'in doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Su savaşlarının yapıldığı anlar, hem turistler hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne oldu.

HER TÜRLÜ GÜVENLİK TEDBİRİ ALINIYOR

Jeep safari organizatörü Ertuğrul Kaptan, "Jeep safari turlarımızda turistler hem eğleniyor hem de doğayı keşfetme şansı yakalıyor. Turlarımızda turistlerin güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Zaten yetkili kurumlarca çok sıkı bir denetime tabi tutuluyoruz. 2 yıl önce talihsiz bir kaza yaşadık ve 5 Iraklı turist hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrası sektörümüzle ilgili olumsuz düşünceler ortaya atıldı. Jeep safari turunda seyahat eden her turistin yolcu sigortası var. Ve güzergah üzerinde her türlü trafik ve güvenlik tedbirleri alınıyor. Safari aracına bine. Her yolcuya mutlaka emniyet kemerlerini taktırıyoruz. Ancak bazı turistler takmak istemiyor ve onlara da sık sık uyarılar yapıyoruz. Amacımız hatasız kazasız bir safari turu yaparak müşterilerimizin gün sonunda memnun ayrılmasıdır" ifadelerini kullandı.

MARMARİS'İN MUHTEŞEM DOĞASINI KEŞFEDİYORLAR

Marmaris'te jeep safari turları, macera ve doğasever turistler için vazgeçilmez bir etkinlik olmaya devam ediyor. Sabah Marmaris kent merkezinden alınan yolcular, Değirmenyanı Asparan mevkiine getiriliyor. Burada kısa bir info verilip su tabancaları dağıtılarak tura katılan turistler su savaşının yapılacağı parkura getirilip burada aktivite gerçekleştiriliyor. Sonrasında Hisarönü'nde kısa bir mola verilip daha sonra dünya ünlü Kızkumu plajında gruplar denize girip eğleniyor. Jeep safari turu Turgut şelalesinde son buluyor.