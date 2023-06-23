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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Marmaris’teki yangının ardından vahşet çıktı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’teki yangının ardından vahşet çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında yangının ilk başladığı bölgede yanmış bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cansız bedeninin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesedin 26 yaşında Iraklı Fahad Ahmet Al Khudhur olduğu tespit edilirken, M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. 'Kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan M.A.'nın 'hırsızlık, 'kasten yaralama', 'cinsel istismar' ve 'tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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Marmaris’teki yangının ardından vahşet çıktı
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