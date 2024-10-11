Mars’ın bilinmeyenleri Salda’da saklı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı, Burdur'daki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer almasında Mars gezegenine benzerliğinin etkili olduğunu kaydetti. Dünya Jeoloji Kongresi'ne Salda'nın adaylık dosyasını hazırlayan Balcı, Mars'a benzerliğiyle listeye girdiği için gölün bilim insanlarının daha çok ilgisini çekeceğini söyledi. Son yıllarda özellikle NASA grubuyla yaptıkları çalışmalarla gölün etrafındaki karbonatların yalnızca görsel açıdan öne çıkmadığını, jeolojik açıdan da önemli olduğunu belirlediklerini anlatan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel bilgi bu seçimde önemli bir kriterdi, biz bunu sağladık. 'Mars'taki Jezero kraterinde var olan karbonatlara ender benzeyen yegâne yerlerden biri Salda' dedik. Buradaki izlerin, Güneş sistemindeki gezegenlerde ve Mars'ta yaşam arama çalışmalarına ipucu olabileceğini gösterdik" dedi.