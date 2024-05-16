Martı ile esnafın ‘ciğer’ dostluğu

Kocaeli'nde tekel bayiine gelen martı, kendisini balıkla besleyen işletme sahibi Erhan Parlak'ın yanından bir yıldır ayrılmıyor. Her gün dükkânın önündeki elektrik direğinde esnafı bekleyen martı, genellikle istavrit ve ciğer ile besleniyor. Zaman zaman dükkândan çıkan Parlak'ı takip ediyor, o nereye giderse peşinden gidiyor. Erhan Parlak ve martının dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Martı ile bağını anlatan Erhan Parlak, "İnsanlar kedi, köpek besler ama benim arkamdan martı geliyor. Alıverişe giderken de peşimden geliyor, herkes de bakıyor. Her gelişinde bir paket ciğerin yarısını götürüyor" diye konuştu.