Maskeli soyguncuları paspasla engellediler

İSTANBUL'DA Avcılar ve Bakırköy'de 1 hafta içinde 3 ayrı marketi hedef alan silahlı gaspçılar yakalandı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Ç.T., M.A.A., A.E.P., F.K. ve V.T. gözaltına alınırken adreslerinde iki kurusıkı silah bulundu. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin girdikleri bir markette çalışanın paspaslı müdahalesi sonrası para alamadan kaçtıkları kayıtlara yansıdı. Olayların görüntüleri, gasp anında müşterilerin sakin şekilde sıra beklediğini de ortaya koydu.