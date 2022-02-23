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Giriş Tarihi: 24.2.2022

Maskesiz döneme mesafe uyarısı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Maskesiz döneme mesafe uyarısı
AÇIK alanda maske zorunluluğunun kalkması gündemde. Ancak SABAH'a konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Özkan uyardı: Açık alanda özellikle de maskeler çıkarılırsa; mesafeye dikkat edilmeli. Hâlâ vaka sayılarının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Omicron varyantının çok kolay bulaştığını ve toplumda hızla yayıldığını biliyoruz.Özellikle aşı olmayan kişiler maske kullanmadıklarında virüse daha yoğun bir şekilde maruz kalacaklardır. Açık alanlarda maske kullanımının azaltılması uygun olabilir. Ancak açık alanlarda maske kullanmasak da mutlaka mesafenin korunmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Kapalı ortamlarda ise maske kullanımı ve aşılanma korunma faktörleri olmaya devam edecek.

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Maskesiz döneme mesafe uyarısı
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