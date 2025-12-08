MASTERCHEF ALTIN KUPA HEYECANI! 7 Aralık 2025 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star Altın Kupa'da nefes kesen mücadele başladı. Haftanın ilk kaptanlık oyunu sonrası mavi takımın başına geçen isim ve oluşan yeni takımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl şekillendi?
MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacıları "All Star Altın Kupa" formatıyla yeniden bir araya geliyor.
İşte Altın Kupa yarışmacıları:
-Eren,
-Dilara,
-Sergen,
-Semih,
-Alican,
-Kerem,
-Beyza,
-Hasan,
-Kıvanç,
-Barış,
-Batuhan,
-Erim,
-Tolga,
-Ayaz,
-Hakan,
-Çağatay,
-Eda,
-Barbaros
MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kazanan isim ÇAĞATAY oldu. Böylece mavi takımın kaptanı Çağatay olurken kırmızı takım kaptanı ise SERGEN oldu.
MAVİ TAKIM
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Barış
Kerem
Beyza
Alican
Erim
KIRMIZI TAKIM
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren