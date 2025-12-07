Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF ALTIN KUPADA İLK TAKIMLAR! MasterChef All Star kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?
MasterChef All Star Altın Kupa’da rekabet giderek kızışıyor. Önceki sezonlara damga vurmuş efsane yarışmacıların yeniden mutfağa döndüğü yarışmada haftanın ilk kaptanlık oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Mavi takım kaptanlığı için verilen mücadele sonrası kazanan isim ve yeni takımlar merak konusu oldu. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları:

MasterChef All Star Altın Kupa'da nefes kesen mücadele başladı. Haftanın ilk kaptanlık oyunu sonrası mavi takımın başına geçen isim ve oluşan yeni takımlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl şekillendi?

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacıları "All Star Altın Kupa" formatıyla yeniden bir araya geliyor.

İşte Altın Kupa yarışmacıları:

-Eren,

-Dilara,

-Sergen,

-Semih,

-Alican,

-Kerem,

-Beyza,

-Hasan,

-Kıvanç,

-Barış,

-Batuhan,

-Erim,

-Tolga,

-Ayaz,

-Hakan,

-Çağatay,

-Eda,

-Barbaros

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALTIN KUPADA İLK TAKIMLAR! MasterChef All Star kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?
