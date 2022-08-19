Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ana kadroya giren isim ve 17. yarışmacı belli oldu mu? 19 Ağustos bugün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 23:25 Son Güncelleme: 19.8.2022 23:25

Masterchef ana kadroya giren isim ve 17. yarışmacı belli oldu mu? 19 Ağustos bugün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadro için son biletler veriliyor. 2022 isim listesi şekillenmeye başladı. En son 16. Önlük sahibini bulmuştu; sırada 17. Yarışmacı var. Bugünkü yeni bölüm ardından ana kadroya giren isim için izleyenlerin araştırmaları başladı. Bugün de birbirinden farklı tarifler dikkat çekti. Peki, 19 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte, Masterchef ana kadroya giren isimler

Masterchef ana kadroya giren isim ve 17. yarışmacı belli oldu mu? 19 Ağustos bugün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadro 2022 için son isimler belli oluyor. Kadroya adını yazdıran yarışmacılar ön plana çıkmaya başladı. İzleyenler Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bu sene de gündemdeki yerini koruyor. İşte, 19 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren isimler…

MASTERCHEF KİM KAZANDI, KADROYA KİM GİRDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 17. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

Farklı tarifler ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Bir kişi listeye adını yazdırıyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye ana kadroda 18 kişi yer alacak. 19 Ağustos 2022 tarihli bölümde Masterchef 17'nci yarışmacı ana kadroya dahil oluyor

Masterchef ana kadro 17. Yarışmacı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış ve Kıvanç

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef ana kadroya giren isim ve 17. yarışmacı belli oldu mu? 19 Ağustos bugün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA