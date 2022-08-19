Masterchef ana kadroya giren isim ve 17. yarışmacı belli oldu mu? 19 Ağustos bugün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadro 2022 için son isimler belli oluyor. Kadroya adını yazdıran yarışmacılar ön plana çıkmaya başladı. İzleyenler Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bu sene de gündemdeki yerini koruyor. İşte, 19 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren isimler…
MASTERCHEF KİM KAZANDI, KADROYA KİM GİRDİ?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 17. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.
Farklı tarifler ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Bir kişi listeye adını yazdırıyor.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Masterchef kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye ana kadroda 18 kişi yer alacak. 19 Ağustos 2022 tarihli bölümde Masterchef 17'nci yarışmacı ana kadroya dahil oluyor
Masterchef ana kadro 17. Yarışmacı henüz belli olmadı.