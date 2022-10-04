MasterChef Çağatay kimdir? MasterChef yarışmacısı Çağatay Akgül kaç yaşında, nereli?

MasterChef Çağatay Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak edilerek "MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Akgül, İtalya'da stajını tamamlamıştır ve 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Mesleğe tatlı yaparak başladığı için, tatlı yapmayı çok sevdiğini ifade eden Çağatay Akgül, MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren 4. isim olmuştur.