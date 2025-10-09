MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler eleme potasına gitti?

MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölüm, nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Günün kazanan takımı ve eleme potasına giden isimler merak konusu olurken, yarışmada yaşanan gelişmeler de gündem oldu. İşte MasterChef'te 8 Ekim'de öne çıkanlar ve son bölüm detayları…
8 Ekim 2025 Çarşamba günü MasterChef'te oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, önceki iki dokunulmazlık oyununda da mavi takım galip gelerek haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.
MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sümeyye ve Aslı oldu.
MasterChef''te ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları Ayten ve Barış oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.