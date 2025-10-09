MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler eleme potasına gitti?

MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölüm, nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Günün kazanan takımı ve eleme potasına giden isimler merak konusu olurken, yarışmada yaşanan gelişmeler de gündem oldu. İşte MasterChef'te 8 Ekim'de öne çıkanlar ve son bölüm detayları…