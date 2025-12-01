Haberler Yaşam Haberleri MasterChef finali ne zaman yapılacak? 2025 MasterChef final tarihi belli oldu mu?
MasterChef Türkiye’de yarı finale doğru heyecan hız kesmeden devam ederken Şef Ceketi’ne hak kazanan ilk isim belli oldu. Son takım oyunun ardından bireysel yarışlar başlarken programın sevenleri 2025 MasterChef finali ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte final tarihi hakkında detaylar.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar finale bir adım daha yaklaştıran Şef Ceketi için mücadele verdi. Mücadelenin ve ilk ceketin kazananı Çağatay olurken, programın sevenleri MasterChef finali ne zaman yapılacak sorusuna ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Peki yarışmanın final tarihi belli oldu mu?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2025 MasterChef Türkiye finali için tarih henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılki final tarihine baktığımız zaman yarı final ve final yarışmaları 9-10 Ocak tarihlerinde yapılmıştı.

Bu yılki final tarihi henüz belli olmasa da benzer tarihlerde yapılması öngörülüyor.

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

İlk turda katılımcılardan kırmızı acı biber kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Hazırlanan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler, tadımın ardından puanlarını açıklıyor. İlk turun sonunda Gizem 19, Özkan 21, Sümeyye 18,5 Çağatay 23, Sezer 21, Hakan 20,5 ve Mert 20 sayıya ulaştı.

İkinci turda katılımcılar Maksut Aşkar'ın kadınbudu köfte tarifini yorumladı. Hazırlanan yemekler şeflere sunuldu. Gecenin sonunda en yüksek puanı alan ve 1. ceketin sahibi olan isim Çağatay Doğanoğlu oldu.

