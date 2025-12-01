MasterChef finali ne zaman yapılacak? 2025 MasterChef final tarihi belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar finale bir adım daha yaklaştıran Şef Ceketi için mücadele verdi. Mücadelenin ve ilk ceketin kazananı Çağatay olurken, programın sevenleri MasterChef finali ne zaman yapılacak sorusuna ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Peki yarışmanın final tarihi belli oldu mu?