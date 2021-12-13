Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Görkem kimdir? MasterChef yarışmacısı Görkem Demiral nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 01:01 Son Güncelleme: 13.12.2021 01:01

MasterChef Görkem kimdir? MasterChef yarışmacısı Görkem Demiral nereli, kaç yaşında?

MasterChef Görkem kimdir? MasterChef yarışmacısı Görkem Demiral nereli, kaç yaşında?

MasterChef 2021 son bölümde elenerek yarışmaya veda eden Görkem Demiral ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Görkem kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef Görkem kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından elenen Görkem Demiral ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Bu bağlamda "MasterChef Görkem kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Görkem Demiral, Görkem Demiral, 2 Şubat 1999 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Görkem kimdir? MasterChef yarışmacısı Görkem Demiral nereli, kaç yaşında?
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