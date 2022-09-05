MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef yeni takımlar nasıl, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kaptanlık oyunu sonrasında belirlendi. Yarışmanın izleyicileri ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, YENİ TAKIMLAR NASIL?

MasterChef mavi takım kaptanı olan isim ve yeni kırmızı - mavi takım üyeleri detayları şöyle;