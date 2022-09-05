MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef yeni takımlar nasıl, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kaptanlık oyunu sonrasında belirlendi. Yarışmanın izleyicileri ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef mavi takım kaptanı olan isim ve yeni kırmızı - mavi takım üyeleri detayları şöyle;
5 Eylül 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde yeni haftanın takım kaptanları ve yeni takım üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde belli oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde zorlu oyunun ardından Islak Hamburger ürününü en başarılı yapan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklanacak.
MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı takım kaptanını mavi takım kaptanı belirleyecek.