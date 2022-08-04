Masterchef 2022 kim kazandı sorusu sıklıkla soruluyor. Her gün bir yarışmacı Masterchef ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Metin ve Gamze'den sonra Masterchef ana kadroya girecek yarışmacı da belli oldu. Bu sebeple Masterchef üçüncü finalist kim oldu, ana kadroya kim girdi soruları yöneltiliyor. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar!