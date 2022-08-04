Masterchef 2022 kim kazandı sorusu sıklıkla soruluyor. Her gün bir yarışmacı Masterchef ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Metin ve Gamze'den sonra Masterchef ana kadroya girecek yarışmacı da belli oldu. Bu sebeple Masterchef üçüncü finalist kim oldu, ana kadroya kim girdi soruları yöneltiliyor. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar!
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. 3 Ağustos günü üçüncü finalist de belli oldu.
Şefler, ilk önce yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. MasterChef jürisinin tadım ve değerlendirme aşaması sonucu Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Yarışmacılar arasında başarılı bir üçüncü tabak bulunamadı.
İkili ana kadroya kalmak için düelloya çıktı. Düello sonucu Masterchef ana kadroya dahil olan kişi Onur oldu.
MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de ikinci finalist 2 Ağustos 2022 tarihli bölümde belli oldu. Şefler, yarışmacılardan fasulyeli yemek yapmasını istedi. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kalan yarışmacı oldu.
Son ikiye kalan Gamze ile Melih arasından ikinci finalist seçilen Gamze oldu.