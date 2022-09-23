MasterChef kim kazandı? TV8 ile 23 Eylül 2022 MasterChef Masterclass ödülünü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde masterclass eğitimi verildi. Uzun soluklu yarışmada mücadele veren ana kadro yarışmacıları Danilo Zanna'nın restoranında mesleklerine ilişkin yeni bilgiler öğrendi. Yarışmayı izleyenler ise detaylarla ilgili bilgileri "MasterChef kim kazandı, ödülünü kim aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye son bölümde masterclass ödül oyununu kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;