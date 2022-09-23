MasterChef kim kazandı? TV8 ile 23 Eylül 2022 MasterChef Masterclass ödülünü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde masterclass eğitimi verildi. Uzun soluklu yarışmada mücadele veren ana kadro yarışmacıları Danilo Zanna'nın restoranında mesleklerine ilişkin yeni bilgiler öğrendi. Yarışmayı izleyenler ise detaylarla ilgili bilgileri "MasterChef kim kazandı, ödülünü kim aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.
MasterChef Türkiye son bölümde masterclass ödül oyununu kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;
23 Eylül 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Danilo Şef tarafından ana kadro yarışmacılarına masterclass eğitimi verildi.
Danilo Şef'in restoranında yapılan masterclass eğitiminde ana kadro yarışmacıları aşçılık mesleğine yönelik pek çok yeni bilgi sahibi oldu.
Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.
MasterChef Türkiye son bölümde oynanan masterclass ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Mehmet Danilo ve Somer şefler tarafından açıklanacak.