MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI? 9 Eylül 2022 Masterchef masterclass ödülü ne, kim aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında masterclass ödül oyunu mücadelesi gerçekleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde Mehmet Şef tarafından eğitim verilmesi sonrasına yarışmacılar ödül oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye son bölümde masterclass ödül oyununu kazanan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;