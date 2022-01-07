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Giriş Tarihi: 7.1.2022 01:15

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final oyununda mücadele eden Tahsin Küçük ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef 2021 son bölümde çeyrek final oyununda mücadele veren Tahsin Küçük ile ilgili bilgiler merak konusu olarak "MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nereli?
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