Masterchef takım oyununda kazanan takım yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilirken eleme adayları da bu oyunların sonucunda netleşiyor. Bu kapsamda heyecan dolu akşamda "Masterchef takım oyununu kim hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" soruları gündeme taşınıyor. Geçtiğimiz günkü oyunu bilindiği üzere kırmızı takım kazanmış ve eleme adayı Onur ve Burak olmuştu. Peki, 31 Ağustos Masterchef takım oyununu kim hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...