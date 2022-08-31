Haberler Yaşam Haberleri Masterchef takım oyununu kim, hangi takım kazandı? 31 Ağustos 2022 Masterchef takım oyunu ile eleme adayları açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 31.8.2022 18:39

Masterchef takım oyununu kim, hangi takım kazandı? 31 Ağustos 2022 Masterchef takım oyunu ile eleme adayları açıklanıyor!

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef yarışmasında bu akşam da kıyasıya bir takım oyunu ekranlara gelecek. Bu akşamki bölümde hint mutfağının sevilen yemeklerini en lezzetli şekilde jüri üyelerine sunmak isteyen yarışmacılar, tezgahlarda ter döküyor. Bu noktada ise “Masterchef takım oyununu kim hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Masterchef takım oyunu galibi ve eleme adayları...

Masterchef takım oyununu kim, hangi takım kazandı? 31 Ağustos 2022 Masterchef takım oyunu ile eleme adayları açıklanıyor!

Masterchef takım oyununda kazanan takım yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilirken eleme adayları da bu oyunların sonucunda netleşiyor. Bu kapsamda heyecan dolu akşamda "Masterchef takım oyununu kim hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" soruları gündeme taşınıyor. Geçtiğimiz günkü oyunu bilindiği üzere kırmızı takım kazanmış ve eleme adayı Onur ve Burak olmuştu. Peki, 31 Ağustos Masterchef takım oyununu kim hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Henüz bu akşamki takım oyunu tamamlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef'te geçtiğimiz akşamda da takım oyunu heyecanı yaşanmış yarışmacılar 7 bölgeden 7 yemek yapmıştı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Kırmızı takım 7 yemeği de başarılı yaparak mavi takımı 7-0 mağlup etti.

Ardından ise mavi takımda oylama sonucu Onur ve Burak eleme adayı oldu.

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Masterchef takım oyununu kim, hangi takım kazandı? 31 Ağustos 2022 Masterchef takım oyunu ile eleme adayları açıklanıyor!
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