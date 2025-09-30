Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI! 30 Eylül 2025 MasterChef Türkiye ödül oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 30.9.2025 20:02

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu ekranlara geliyor. Sezer ve Barış’ın kaptanlığında kurulan takımlar, et, tavuk ve balık konseptlerinden oluşan üç zorlu etapta mücadele edecek. Yarışmacılar her etapta en iyi performansı sergilemek için yarışacak. Gecenin sonunda en fazla puanı alan takım ödülü kazanacak. Peki, 30 Eylül 2025 MasterChef Türkiye ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar.

Bu akşam MasterChef Türkiye ekranlarda ödül oyunu ile izleyici karşısına çıkıyor. 30 Eylül 2025 tarihli bölümde, Sezer ve Barış'ın kaptanlık yaptığı takımlar üç etapta karşı karşıya gelecek. Et, balık ve tavuk temalı zorlu konseptler yarışmacıları hem yaratıcılık hem de hız konusunda sınayacak. En fazla puanı alan takım ödülün sahibi olacak.

30 EYLÜL 2025 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Sezer ve Barış'ın kaptanlığındaki takımlar, et, balık ve tavuk konseptlerinde üç aşamalı bir mücadele verecek. 30 Eylül 2025 tarihli bölümün sonunda en yüksek puanı alan takım ödül kazanacak.

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olunca habere eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Deniz,

Furkan

MASTERCHEF TAKIMLAR

Mavi Takım:

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Muratcan

İhsan

Eylül

Çağlar

Kırmızı Takım:

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı

