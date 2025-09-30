MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI! 30 Eylül 2025 MasterChef Türkiye ödül oyununu hangi takım kazandı?

Bu akşam MasterChef Türkiye ekranlarda ödül oyunu ile izleyici karşısına çıkıyor. 30 Eylül 2025 tarihli bölümde, Sezer ve Barış'ın kaptanlık yaptığı takımlar üç etapta karşı karşıya gelecek. Et, balık ve tavuk temalı zorlu konseptler yarışmacıları hem yaratıcılık hem de hız konusunda sınayacak. En fazla puanı alan takım ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef Türkiye ödül oyununu hangi takım kazandı?