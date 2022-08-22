Masterchef yeni kurallar açıklandı! Kaptanlık oyunu ve eleme potasına girmede değişiklikler yaşandı! Masterchef’te dokunulmazlık ve yeni düello oyunları…

MASTERCHEF YARIŞMASINDA YENİ DÖNEM! KURALLAR DEĞİŞİYOR…

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef yeni sezon farklı bir kural sistemi ile ilerleyecek. Buna göre haftada kaptan olmak daha önemli olacak.

Yeni sistemde kaptan olmak daha öncem taşıyor. Eski sistemde kaptanlık yarışında birinci olan direkt kaptan olurken, yeni sistemde en güzel yemeği yapan iki yarışmacı düello yapacak. Düelloda kazanan, mavi takım kaptanı olacak. Yani böylece direkt birinci olup kaptan olma lüksü kalktı.