Masterchef yeni kurallar açıklandı! Kaptanlık oyunu ve eleme potasına girmede değişiklikler yaşandı! Masterchef’te dokunulmazlık ve yeni düello oyunları…

Masterchef kuralları değişti ve böylece kaptanlık daha önemli hale getirildi! Somer Şef yeni kuralları açıklarken birçok yarışmacı şaşırdı. Açıklanan kurallara göre Masterchef'e dokunulmazlık hakkı getirildi. Masterchef 2022 ana kadro kaptanlık yarışı için bu sene hiç olmadığı kadar mücadele edecek. İşte Masterchef yeni kuralları...
MASTERCHEF YARIŞMASINDA YENİ DÖNEM! KURALLAR DEĞİŞİYOR…
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef yeni sezon farklı bir kural sistemi ile ilerleyecek. Buna göre haftada kaptan olmak daha önemli olacak.
Yeni sistemde kaptan olmak daha öncem taşıyor. Eski sistemde kaptanlık yarışında birinci olan direkt kaptan olurken, yeni sistemde en güzel yemeği yapan iki yarışmacı düello yapacak. Düelloda kazanan, mavi takım kaptanı olacak. Yani böylece direkt birinci olup kaptan olma lüksü kalktı.
TAKIM KAPTANLARI KORUNUYOR
Eskiden, takım kaptanları mağlubiyet sebebiyle direkt olarak eleme potasına diğer yarışmacılar tarafından itiliyordu. Bu sefer, mavi takım kaptanına bir hak tanınıyor. Bu hak sayesinde üç yarışmadan birince eleme potasına girmeme lüksüne sahip. Diğer yarışmacılar onu suçlu bulsa bile dokunulmazlık hakkını kullanıyor