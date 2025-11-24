MASTERCHEF’TE POTA HEYECANI! TV8 ile 24 Kasım 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık yarışını kazanarak mavi takıma liderlik eden Murat Can'ın karşısında, kırmızı takımın kaptanı Özkan yer alıyor. Yeni bölümde iki takım, dokunulmazlığı almak için mutfakta sıkı bir mücadele verecek. Peki, 24 Kasım Pazartesi dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme potasına kim çıktı? İşte son bölümün öne çıkan anları…