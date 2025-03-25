Matbaa kurup 7 milyon 99 bin sahte dolar basan şüpheliler operasyonla yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Silifke Büro Amirliği ekipleri, 'Parada sahtecilik' suçuna yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar ile yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, matbaa kurup sahte dolar basan H.U., sahte dolarları piyasaya süren Y.T. ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T. isimli şüphelileri tespit etti.

Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında düzenlediği operasyonda, kuryenin Mersin otogarında 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ile yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer iki şüpheliyi de kıskıvrak yakalayan ekipler, matbaada yapılan aramalarda, 2 milyon 299 bin 200 doları değerinde basımı tamamlanmış, 4 milyon 800 bin dolar değerinde ise kesim ve renklendirme işlemi aşamasında toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.