Matematik dehası Batu başarıda sınır tanımıyor

Batu Emirhan Arık, ailesinin işi dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünyaya geldi. İlkokul birinci sınıfı orada okuyan Batu Emirhan'ın burada üstün zekâlı olduğu keşfedildi. Aile, çocuğunun daha iyi bir eğitim alabilmesi için Türkiye'ye gelip İzmir'e yerleşti. 5 yaşlarındayken bir ay gibi sürede okuma-yazmayı öğrenen Batu Emirhan, ilkokulu devlet okulunda okudu. Daha sonra girdiği sınavda başarı sağlayarak özel bir okulda yüzde 100 burslu olarak okumaya hak kazandı.Batu Emirhan, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle birçok yarışlara ve olimpiyatlara katıldı. Bu yıl 8'inci sınıfa geçen Batu Emirhan Arık, bu süre içerisinde Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya, Uluslararası Caribou İngilizce Matematik yarışmasında dünya birincisi, İzmir Bilim Olimpiyatları'nda 1'incilik ve altın madalya, 2023 Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda tam puan ile Türkiye 1'inciliği ve altın madalya, 2021 Asya Okulları Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya ve daha birçok derece elde etmeyi başardı. Batu Emirhan üstün yeteneklilerin gittiği BİLSEM'de eğitim alıyor. Batu Emirhan, spor ve müzikle de uğraşıyor. Atletizmde kısa mesafe koşu ve oryantiring yarışlarında il ve bölge dereceleri elde etti. Batu Emirhan piyano eğitimi de alıyor.