Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Of'ta yaşatılıyor: "Ahmet artık hepimizin evladı"

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Başkan Sarıalioğlu, Mattia Ahmet'in hatırasını yaşatmak amacıyla Of Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokağa isminin verildiğini belirtti. Minguzzi ailesi ile birlikte söz konusu sokağı ziyaret eden Başkan Sarıalioğlu, "Mattia Ahmet'in hatırası ne hafızamızdan ne de kalbimizden silinmeyecek" ifadelerini kullandı.

"AHMET ARTIK HEPİMİZİN EVLADI"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin , anneannesiyle birlikte yaptığı bir ziyareti anımsatan Başkan Sarıalioğlu, "O gün yüzündeki gülücük hiç gitmedi. İnanıyorum ki, şimdi cennette de gülümsüyordur. Of Belediyesi Meclisi ile istişare ederek adını ilçemizde yaşatmaya karar verdik. Of torunu Ahmet'in ismi, İlçe Müftülüğü, Halk Eğitim Merkezi, ilkokul ve kız Kur'an kursunun bulunduğu, oldukça işlek bir sokağa verdik" dedi Toplumsal şiddet olaylarına da değinen Başkan Sarıalioğlu, "Şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Kadına, çocuğa ya da herhangi bir canlıya yönelen şiddet kabul edilemez" diyerek sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YASEMİN MİNGUZZİ: "AHMET'İN ANISI BURADA YAŞIYOR"

Ziyarette konuşan anne Yasemin Minguzzi ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Of Belediye Başkanımız Salim Salih Sarıalioğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Oğlumun adının bu sokağa verilmesi bizim için çok kıymetli. Ahmet her yıl Of'a gelir, bu sokaklardan geçerdi. Onun anısı burada yaşıyor. Bu yıl ilk kez onsuz geldik, bizim için çok zor. Ama inanıyorum ki, güzel bir yerde. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Ziyaret sonunda Minguzzi ailesi, gösterilen ilgi ve duyarlılıktan ötürü Başkan Sarıalioğlu'na teşekkür etti.