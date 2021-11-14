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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Mavi ışıkla hayata tutunan Poyraz’ın hayali doktor olmak

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Mavi ışıkla hayata tutunan Poyraz’ın hayali doktor olmak
Antalya'da Servet ve Zeliha Ergün çiftinin oğulları Poyraz'a daha 3 günlükken, ailede genetik olarak bulunan ve "Mavi ışık" diye bilinen "Crigler Najjar" hastalığı teşhisi konuldu. İyileşmesinin tek yolu karaciğer nakliydi. Ancak bu nakil için de 8 kiloya ulaşması gerekiyordu. Mavi ışık tedavisi için devlet hastanelerinde yer bulunamadı. Baba Servet Ergün, mavi ışık veren 10 bin liralık fototerapi cihazının aynısını aldığı ölçülerle sanayide 550 liraya yaptırdı. Cihazda 17 gün kalan Poyraz, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fototerapi cihazına girmeye başladı. Tedavisine, hayırseverlerin hediye ettiği cihazla evde devam edildi. 2 yaşındayken, babasından alınan karaciğer parçası, Poyraz'a nakledildi. Şu an 8 yaşında olan Poyraz ilkokula gidiyor. Derslerinde başarılı olan Poyraz "Hayalim çocuk doktoru olup hasta çocukların hayatını kurtarmak" diyor.

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Mavi ışıkla hayata tutunan Poyraz’ın hayali doktor olmak
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