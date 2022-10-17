Mavi liste kazandı

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nin yayınlanmasından sonra Ermeni vakıflarında ilk seçim Ortaköy Meryemana Ermeni Kilise Vakfı Yönetim Kurulu için yapıldı. Feriköy, Ortaköy, Samatya, Yeniköy ve Kumkapı'da sandık kuruldu. Beyaz ve mavi olmak üzere iki aday listesinin ortaya çıktığı seçimde oy kullanma hakkı bulunan 17 bin seçmenden 3 bin 428'i oy kullandı. Beyaz listeye 1445 oy çıkarken, 1966 oy alan mavi liste Ortaköy Vakfı'nın yeni yönetimi olarak belirlendi. Mavi listede asil üyeler Serkis Çetinkaya, Sayat Delice, Garbis Evyapan, Alen Tekbıçak, Sevan Şeşetyan, Aren Günbilir, Aret Melkon Parunakyan'dan oluştu.