Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nın detayları açıklandı

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı unsurların harekat kabiliyetlerini artırmak, çok tehditli ortamda karar alma ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek,Ayrıca, diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik ve koordinasyon sağlanması hedeflenen Mavi Vatan -2025 Tatbikatı Basın Brifingi Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.Basın Birifingine Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan'ın yanı sıra Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı filosu komutanı tuğamiral Timur Yılmaz, Kuzey GÖrev Grup Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı ve Gölcük tersanesi komutanı tuğamiral Ahmet Özturşucu katıldı.

20 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK

Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan' basın brifinginde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. "Değerli basın mensupları,

Mavi Vatan-2025 tatbikatı basın brifingine hoş geldiniz.Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikattır.Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir. Tatbikatta 90 gemi ve 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alacaktır."

10 GÜN SÜRECEK

Konuşmasının devamında ise tatbikatta kullanılacak donanımlardan bahseden Tükkan, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Taarruz uçakları, Havadan ihbar ve kontrol uçağı,Hedef çekme uçağı,Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan,6 sahil güvenlik botu kullanlacaktır.Tatbikat gemilerin 6 Ocak tarihinden itibaren üs ve limanlarından intikalleri ile başlayacaktır. 7-8 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve 9 Ocak tarihinde Aksaz/Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü icra edilecek,10-11 Ocak tarihlerinde liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetleri yapılacak. 12-13 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek, son safhada, 14-16 Ocak tarihlerinde çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri icra edilecektir"

22 LİMAN ZİYARET EDİLECEK

Tatbikat Kontrol Merkezi hakkında bilgiler veren Türkkan, "Mavi Vatan-2025 tatbikatı kapsamında; 115 personelden oluşan Tatbikat Kontrol Merkezi, şu an içinde bulunduğumuz Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda teşkil edilmiştir. Tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden "Mavi" ve "Kahverengi" unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek bu merkezden yapılacaktır. 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir. Tatbikatta Suüstü unsurlarımız, radar tespit edilen suüstü hedeflerine suüstü atışları, Mans uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, Denizaltılarımız talim torpidosu atışları,Deniz hava unsurlarımız, MAM-C, MAM-L ve top roket atışları,Tuzla sınıfı karakol gemilerimiz su bombası ve DSH roketi atışları icra edecektir. Ayrıca, Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ve çaf atışları icra edilecektir."

MAVİ VATAN VURGUSU

Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri; tüm yüzey, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır.Bu vesileyle; bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimiz ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.