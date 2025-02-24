Haberler Yaşam Haberleri Maydanoz Döner operasyonunda 77 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 24.2.2025 13:47 Son Güncelleme: 24.2.2025 13:53

Maydanoz Döner operasyonunda 77 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya Merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik 21 Şubat tarihinde düzenlenen ‘Kıskaç 40’ operasyonunda Antalya’da gözaltına alınan 8’i kadın 77 kişi adliyeye sevk edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Maydanoz Döner operasyonunda 77 kişi adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik Antalya Merkezli 31 ilde Maydanoz Döner restoran zincirine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 77 kişinin ifade işlemleri Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı. Aralarında döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ömer Şehim'in de bulunduğu 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu kişiler geniş güvenlik önlemleri altında adliye götürüldüler.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yörelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskanç 40' operasyonunda Maydanoz Döner zincirini üzerinde finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personeli 10 kişinin bulunduğu 353 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Adli makamlar 353 kişinin gözaltına alındığı illerde adliyeye çıkartılacağı kaydedildi. Antalya'da adliyeye sevk edilen 77 kişi arasında FETÖ üyeliğinden görevden atılan bir hakiminde bulunduğu kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maydanoz Döner operasyonunda 77 kişi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA