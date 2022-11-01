Haberler Yaşam Haberleri MDOB “Madama Butterfly” operasını yeniden sahneleyecek
Giriş Tarihi: 1.11.2022 13:56 Son Güncelleme: 1.11.2022 14:28

MDOB “Madama Butterfly” operasını yeniden sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) “Kukla Opera” uyarlamasıyla “Madama Butterfly” operasını yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB “Madama Butterfly” operasını yeniden sahneleyecek

MDOB, Giacomo Puccini'nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını, "Kukla Opera" versiyonu ile yeniden sahneye taşıyor. Önceki gösterimlerinde büyük ses getiren ve izleyici tarafından çok beğenilen "Madama Butterfly" 3 Kasım 2022 Perşembe 20:00'de Opera Sahnesi'nde izleyiciler ile yeniden buluşacak.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olarak sahnelenecek. Eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 adet kuklanın projesi aynı zamanda rejisörü olan Melih Öztürk'e, koreografisi ise Berna Turhan İleri'ye ait. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas, koro şefi ise Anıl Aydın'ın olacağı eserin anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
MDOB “Madama Butterfly” operasını yeniden sahneleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA