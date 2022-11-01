MDOB “Madama Butterfly” operasını yeniden sahneleyecek

MDOB, Giacomo Puccini'nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını, "Kukla Opera" versiyonu ile yeniden sahneye taşıyor. Önceki gösterimlerinde büyük ses getiren ve izleyici tarafından çok beğenilen "Madama Butterfly" 3 Kasım 2022 Perşembe 20:00'de Opera Sahnesi'nde izleyiciler ile yeniden buluşacak.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olarak sahnelenecek. Eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 adet kuklanın projesi aynı zamanda rejisörü olan Melih Öztürk'e, koreografisi ise Berna Turhan İleri'ye ait. Orkestra Şefi Tulio Gagliardo Varas, koro şefi ise Anıl Aydın'ın olacağı eserin anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan yapacak.