MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi 2025: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sınıflar ne zaman belli olacak?

Okul hayatına yeni adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve ortaokul serüvenine başlayacak 5. sınıf öğrencileri için sınıf belirleme kuraları veliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak kura sonucunda öğrencilerin sınıf ve öğretmen dağılımı belli olacak. Peki, MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklacak? İşte, detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şube belirleme kura çekiminin 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Bu sene de çekilişin benzer bir tarihte yapılacağı düşünülüyor. Kura çekimi e-Okul sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yapılacak.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerine kolayca ulaşabilecek.
Sonuçların açıklanma tarihi, okulların açılışına yakın bir dönemde olduğu için velilerin ve öğrencilerin bu süreci yakından takip etmesi önem taşıyor. MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı ana platformlar olacak.