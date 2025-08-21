MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi 2025: Kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sınıflar ne zaman belli olacak?

Okul hayatına yeni adım atacak 1. sınıf öğrencileri ve ortaokul serüvenine başlayacak 5. sınıf öğrencileri için sınıf belirleme kuraları veliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak kura sonucunda öğrencilerin sınıf ve öğretmen dağılımı belli olacak. Peki, MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklacak? İşte, detaylar...